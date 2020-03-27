النمر: استنشاق بخار الماء أو غرغرة الملح والخل والليمون لا تحميان من كورونا

أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر أن استنشاق بخار الماء لمدة دقيقة، ولا الغرغرة بالماء المضاف له ملح وخل وليمون لا تحمي من فيروس كورونا كما لا يعدان علاجًا في حالة بالوباء القاتل.

وعبر حسابه على تويتر، نشر النمر مقطع فيديو يظهر سيدة تستنشق بخار ماء صادرا من براد يغلي؛ حيث أكد أن هذه الطريقة «لا تحمي من الإصابة بفيروس كورونا ولا تعالجها».

وعلق النمر على نشر متابع نصيحة بالغرغرة 3 مرات أو أكثر بنصف كوب من الماء الدافئ المضاف له مقدار من الملح وقطرات من الخل والليمون بأنها تقضي على البكتريا الضارة وتمنع فيروس كورونا من دخول الرئة بأن ذلك غير صحيح.

ووفق متخصصين بأمراض المناعة والحساسية فإن منظمة الصحة العالمية لم تصرح بأن استنشاق بخار الماء الساخن يقتل فيروس كورونا إذا كان في الأنف أو الرئة، كما نفت المنظمة أيضًا أن تكون الغرغرة بالماء والخل تساعد في القضاء علي الفيروس.

ولفت المتخصصون إلى أنه لا يوجد مانع من الغرغرة وتطهير الحلق والأنف لقتل أي ميكروبات إلا أنها لا تقتل فيروس كورونا.