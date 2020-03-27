" اس آند بي " تؤكد تصنيفها الائتماني للسعودية عند A-/A-2

أكدت وكالة إس آند بي "S&P Global Ratings" تصنيفها للديون السيادية للسعودية عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، محذرة في الوقت ذاته من تأثير استمرار أسعار النفط المنخفضة لفترة طويلة.

وقالت الوكالة في بيان إن تقديراتها للوضع القوي لصافي أصول المملكة يبقى عامل دعم رئيسياً للتصنيفات.

وحذرت الوكالة أن استمرار أسعار النفط المنخفضة لفترة طويلة بدون تحسينات كبيرة في المالية العامة قد يؤدي إلى تآكل وضع صافي الأصول ويضع ضغوطا على التصنيفات الائتمانية للسعودية.