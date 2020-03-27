الأرصاد: نشاط لرياح سطحية مثيرة للأتربة على 9 مناطق بالمملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة طقس الجمعة، نشاطًا لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على 9 مناطق بالمملكة.

وذكر التقرير أن الحالة الجوية السابقة تشمل مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض، المدينة المنورة ومكة المكرمة).

وأوضح التقرير أن بعض المناطق السابقة تشهد حالة من شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

ووفق التقرير، فإن هناك فرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم والشرقية، كذلك على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أنت حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة14-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.