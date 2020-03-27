محافظ الداير يهنئ أمير منطقة جازان بفوز الملعب المنحوت بجبال الحشر بلقب الأجمل بآسيا

رفع محافظ الداير «نايف بن ناصر بن لبدة»التهنئة، إلى أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، ونائبه، بمناسبة اختيار الاتحاد الآسيوي للملعب المنحوت بجبال الحشر بمحافظة الداير، كأجمل ملعب في قارة آسيا.

وأثني «بن لبدة» على ما يجده الشباب في منطقة جازان عموما والداير على وجه الخصوص، من دعم كبير وعناية وحرص دائم.

وأشار إلى توجيه أمير منطقة جازان بسفلتة الطريق المؤدي للملعب، إضافة إلى موافقته الكريمة بإقامة بطولة تحمل اسم سموه لاحتضان مواهب القطاع الجبلي.

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ونوه بتكريم نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود، لمالك الملعب.

وأكد محافظ الداير أن اختيار الملعب، يمنح المحافظة ثقلًا وطنيًا جديدًا، كوجهة سياحية ورياضية نفتخر بها، مشيدًا بجهود مالك الملعب الذي عمل على بناء هذه التحفة منذ 17 عاما.

وكان الاتحاد الآسيوي قد اختار الملعب المنحوت في جبال الحشر بمحافظة الداير شرق منطقة جازان، كأجمل ملعب في القارة الآسيوية بعد فوزه بالتصويت الذي أطلقه الاتحاد على موقعه الإلكتروني.