أعدته وزارة الصحة.. دليل العائلة في التصدي لفيروس كورونا

في إطار حملاتها التوعية المكثفة لمواجهة فيروس كورنا المستجد (كوفيد-19) والحد من انتشاره، أطلقت وزارة الصحة، دليل الأسرة الاسترشادي.

وحثت وزارة الصحة، عبر «تويتر»، الجميع على ضرورة اتباع النصائح الواردة بالدليل لضمان عدم إصابة أي من افراد الأسرة بالمرض.

دليل الأسرة تضمن نصائح عديدة

وخصص الدليل الاسترشادي 4 أقسام مختلفة لشرح طرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وطرق التعامل مع المرضى أو المشتبه في إصابتهم بالفيروس وأعراض المرض.

وفي 8 صور، شرح الدليل بخطوات بسيطة الطريقة الصحيحة والأمثل التي يجب اتباعها عند غسيل اليدين باستخدام الماء والصابون فقط للقضاء على الفيروسات والبكتيريا.

الطريقة الصحيحة لارتادء الكمامات

وسلط الدليل الضوء بالشرح أيضا الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامات الطبية.

ووفق الدليل تبدأ بلبس الكمامة بشكل صحيح عبر التأكد من أن اللون الفاتح يكون للداخل أما اللون الغامق فيكون للخارج بينما يكون الشريط المعدني في الاتجاه العلوي

ونصح الدليل عند ارتداء الكمامة باتباع الخطوات التالية:

1- لا تلمس الكمامة وتأكد من ارتداء عبر وضع الشرط الرابط بين إصبعي الإبهام والسبابة

2- ضع منتصف الشريط المعدني على الانف

3- قم بشد الكمامة جيدًا على الأنف والفم لتغطيتهم بشكل جيد

4- اسحب الكمامة برفق لأسفل الوجه

5- إذا أصبحت الكمامة رضطبة أو مبللة فقم لاستبدالها ولا تستخدمها مرة أخرى

6- لإزالة الكمامة لا تقم بلمسها وإنما تحكم فيها من خلال الشريط المطاطي وقم بسحبه من خلف الأذنين

Advertisements

7- بعد التخلص من الكمامة قم بغسل يديك جيدًا باستخدام المهقمات أو الماء والصابون لمدة 20 ثانية

متى يجب ارتداء الكمامة وغسل اليدين

وبحسب الدليل الاسترشادي فإن الكمامة لا يتم ارتداءها إلا إذا كان الشخص مصابًا بالمرض أو ظهرت عليه أعراض الإصابة كالحمي والسعال والعطس أو عند مخالطة شخص أخر لمريض.

وأكد على أهمية قيام الأسرة بالاعتناء بصحة أولادهم عبر غسل أيديهم بشكل مستمر وخاصة في هذه الحالات:

1- قبل وبعد الطعام

2- بعد السعال والطعس

3- بعد لمس أو مخالطة الحيوانات الأليفة

4- بعد الدخول للمرحاض أو استخدام دورات المياه

5- بعد لمس القمامة

6- بعد لمس الأجهزة الإلكترونية

7- بعد اللعب في الحديقة

اقرأ أيضًا :

في بيتنا مصاب بكورونا.. كيف يتعامل ذوو المعزول صحيًا لتجنب العدوى؟

ما الفرق بين الحجر المنزلي والحجر الصحي؟ وزارة الصحة تجيب

«متحدث الصحة»: قد نلجأ لمزيد من الإجراءات الوقائية بشأن فيروس كورونا