السعودية اليوم / زلزال بقوة 2ر3 درجات يضرب شمال الكويت



الكويت 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس

ضرب زلزال بقوة 2ر3 درجات على مقياس ريختر في شمال الكويت، وذلك في تمام الساعة 6ر12 بعد منتصف الليل بتوقيت دولة الكويت.

وأوضح مدير برنامج دعم متخذي القرار والمشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل الدكتور عبدالله العنزي في تصريح له اليوم أن الزلزال رصد على عمق خمسة كيلومترات شمال العبدلي وشعر به العديد من أصحاب المزارع في منطقة العبدلي شمال الكويت.

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10:54ت م

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