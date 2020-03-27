السعودية اليوم / ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 42 ألف حالة



برلين 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس

أظهرت إحصائيات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم أن عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس

وأوضحت البيانات أن الإصابات ارتفعت بواقع 5780 مقارنة باليوم السابق بينما زادت الوفيات بواقع 55 وفاة.

// انتهى //

10:37ت م

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برلين 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأظهرت إحصائيات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم أن عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 42288 وتوفي 253 شخصا جراء المرض.وأوضحت البيانات أن الإصابات ارتفعت بواقع 5780 مقارنة باليوم السابق بينما زادت الوفيات بواقع 55 وفاة.// انتهى //10:37ت م0025

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