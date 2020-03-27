

أبها 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد القحطاني، أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يتحدث بمخالفته لأمر منع التجول وعدم اكتراثه بالعقوبة المقررة؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن القبض عليه وهو مقيم من الجنسية التركية في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.

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01:48ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة عسير تقبض على مقيم نشر مقطعا خالف فيه أمر منع التجول وأبدى عدم اكتراثه بالعقوبة المقررة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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