السعودية اليوم / البرتغال: ارتفاع بنسبة 40% في وفيات فايروس كورونا المستجد خلال يوم واحد



لشبونة 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

أظهرت بيانات اليوم أن حصيلة الوفيات في البرتغال جراء تفشي فيروس

وأكدت أحدث الأرقام الصادرة عن هيئة الصحة في البرتغال وفاة 17 حالة جديدة بالمرض، ليزيد الإجمالي إلى 60 وفاة.

وزاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بنسبة 18 في المئة خلال نفس الفترة الزمنية، ليتجاوز العدد الإجمالي للإصابات 3500 حالة.

وقالت الهيئة إن هناك حوالي 252 مريضاً يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم 61 مريضاً بالعناية المركزة.

// انتهى //

00:57ت م

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لشبونة 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأظهرت بيانات اليوم أن حصيلة الوفيات في البرتغال جراء تفشي فيروس كورونا زادت بنسبة 40 % خلال أربع وعشرين ساعة.وأكدت أحدث الأرقام الصادرة عن هيئة الصحة في البرتغال وفاة 17 حالة جديدة بالمرض، ليزيد الإجمالي إلى 60 وفاة.وزاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بنسبة 18 في المئة خلال نفس الفترة الزمنية، ليتجاوز العدد الإجمالي للإصابات 3500 حالة.وقالت الهيئة إن هناك حوالي 252 مريضاً يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم 61 مريضاً بالعناية المركزة.// انتهى //00:57ت م0236

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