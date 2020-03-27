السعودية اليوم / شرطة جازان: القبض على قائد مركبة فر عاكساً اتجاه السير على طريق أبوعريش - صبيا



جيزان 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتظهر فيه دورية أمنية تقوم بمتابعة مركبة فر قائدها عاكساً اتجاه السير على طريق محافظة أبوعريش - صبيا معرضاً نفسه والآخرين للخطر ، مما أدى إلى حادث مروري نتج عنه إصابات بسيطة لرجلي الأمن ؛فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضل الله تعالى - عن القبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.

// انتهى //

23:37ت م

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