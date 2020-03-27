السعودية اليوم / " واس" تتابع بعدسات مصوريها توفر المستلزمات الصحية والطبية في صيدليات منطقة القصيم



بريدة 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

تابعت وكالة الأنباء

وكانت الصيدليات بالمنطقة قد حرصت على توفير وسائل السلامة كافة وتعقيم العربات، وكل ما يلبي طلبات المتسوقين، حيث تشهد تلك الصيدليات إقبالاً عادياً من المواطنين والمقيمين لشراء احتياجاتهم اليومية التي تنوعت بين الكمامات والمعقمات والقفزات وأدوات التعقيم وغيرها من المتطلبات الأخرى اليومية.

وأكد الصيدلي محمد العريني أن الصيدليات اتخذت الإجراءات الوقائية، ووفرت كل احتياجات المستهلك ، إلى جانب تقديم التوجيهات التوعوية والتثقيفية للمواطنين والمقيمين ، منوهاً أنه واجب وطني يحتم على جميع المختصين الوقوف في هذه الفترة لتجاوزها والوقوف صفاً واحداً لمواجهة هذا الوباء العالمي الذي يهدد سلامة الجميع.

// انتهى //

23:30ت م

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بريدة 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واستابعت وكالة الأنباء السعودية "واس" عبر مصوريها الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الصيدليات بمنطقة القصيم إلى جانب توفر المواد الطبية، كالأدوية والمعقمات والمواد الاستهلاكية الأخرى، وذلك في إطار التعليمات الصادرة من الجهات الصحية المعنية بالمملكة، للحد من انتشار فيروس " كورونا " الجديد للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.وكانت الصيدليات بالمنطقة قد حرصت على توفير وسائل السلامة كافة وتعقيم العربات، وكل ما يلبي طلبات المتسوقين، حيث تشهد تلك الصيدليات إقبالاً عادياً من المواطنين والمقيمين لشراء احتياجاتهم اليومية التي تنوعت بين الكمامات والمعقمات والقفزات وأدوات التعقيم وغيرها من المتطلبات الأخرى اليومية.وأكد الصيدلي محمد العريني أن الصيدليات اتخذت الإجراءات الوقائية، ووفرت كل احتياجات المستهلك ، إلى جانب تقديم التوجيهات التوعوية والتثقيفية للمواطنين والمقيمين ، منوهاً أنه واجب وطني يحتم على جميع المختصين الوقوف في هذه الفترة لتجاوزها والوقوف صفاً واحداً لمواجهة هذا الوباء العالمي الذي يهدد سلامة الجميع.// انتهى //23:30ت م0214

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.