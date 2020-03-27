

طريف 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

تواصل الفرق الرقابية بمكتب وزارة التجارة بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، مهامها على مدار الساعة على كافة المنشآت التموينية الغذائية ومحلات الخضار والفواكة للتأكد من وفرة المخزون من المواد التموينية والخضار والفواكه والسلع الاستهلاكية.

وأوضح مدير مكتب وزارة التجارة بالمحافظة هندي الحويطي أن وزارة التجارة تراقب بشكل مستمر كافة منافذ البيع لضبط العمليات، مؤكداً على تشديد العقوبات ضد أي مخالفة برفع أسعار السلع الرئيسية والمستلزمات الوقائية أو تخزينها والامتناع عن بيعها، وأن وزارة التجارة لن تتوانى باتخاذ العقوبات النظامية المشددة ضد أي ممارسة استغلال, داعيًا المستهلكين إلى عدم تداول المعلومات غير الصحيحة والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز بلاغات المستهلك 1900.

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23:23ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الفرق الرقابية بتجارة طريف تتابع كافة منافذ البيع للتحقق من وفرة المنتجات والمخزون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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