

القويعية 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص بمحافظة القويعية يتضمن قيامهم بمخالفة أمر منع التجول، وتلفظ أحدهم على رجال الأمن، وارتكابهم لجريمةٍ معلوماتية تمثلت، بتصوير ذلك ونشره .. فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن كشف هويتهم والقبض عليهم وهم مواطنون في العقد الثاني من العمر، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.

// انتهى //

23:22ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة منطقة الرياض تقبض على أشخاص في محافظة القويعية خالفوا أمر منع التجول وتلفظ أحدهم على رجال الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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