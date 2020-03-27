شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. القبض على قائد مركبة فرّ عكس الاتجاه والان نبدء بالتفاصيل
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتظهر فيه دورية أمنية تقوم بمتابعة مركبة فر قائدها ععكس اتجاه السير على طريق محافظة أبوعريش - صبيا معرضاً نفسه والآخرين للخطر، مما أدى إلى حادث مروري نتج عنه إصابات بسيطة لرجلي الأمن.
وأسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضل الله تعالى - عن القبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.
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