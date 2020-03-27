السعودية | قصة صورة الملك عبدالعزيز التي ظهرت بقمة الـ20

شكرا لقرائتكم قصة صورة الملك عبدالعزيز التي ظهرت بقمة الـ20 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - برزت صورة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وهو مرتدياً الشماغ بربطته الشهيرة على الرأس، حين توحيد البلاد في الأربعينيات الهجرية، وتعد أحد الرسومات التي تم رسمها عن أحد الصور التي التقطت للملك المؤسس عام 1349 قبيل إعلان توحيد المملكة بثلاث سنوات.

ويحمل الملك المؤسس لقب مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها في ذلك التاريخ، حيث أعلن اسم المملكة العربية السعودية في عام ١٣٥١ وسمي الملك عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية.

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الملك عبدالعزيز

وظهرت الصورة لمتابعين مشاهد انعقاد القمة الافتراضية لقادة مجموعة الـ20 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للعالم، خلال قمة تأتي في ظروف غير عادية، في ظل مواجهة العالم لوباء كورونا الجديد.

وتعد اللقطة الشهيرة التي أخذت في شتاء عام 1349 ومنها استنسخت اللوحة المعلقة كخلفية في منزل الملك سلمان في العاصمة السعودية الرياض، وتعد اللوحة خارج الصور الرسمية التي يظهر فيها الملك المؤسس في الجهات الرسمية.

وتناقل مغردون في تويتر ظهور الصورة للملك المؤسس في هذه الهيئة المتأهبة قبيل توحيد البلاد، بعد تنقلات عاشها الملك عبدالعزيز منذ دخوله الرياض في عام 1319 واسترداده الحكم والعمل على توحيد البلاد في تلك الفترة.