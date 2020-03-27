، بالفيديو .. منسوبو "الهيئة السعودية للبيانات" يحتفون بإنجازهم العالمي في نقل أول قمة عالمية استثنائية عبر الإنترنت ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الوقيت": نفخر باستضافة وتشغيل المنظومة.. و"السواحة": ما تحقق بدعم وتوجيه ولي العهد "عراب الرؤية"

شهدت المملكة اليوم نقل أول قمة عالمية استثنائية في التاريخ عبر الإنترنت لدول مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وبإدارة شباب وشابات الوطن لشبكة القمة بكل اقتدار وفخر، حيث كان المشغل لتقنية القمة هو الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عبر مركز المعلومات الوطني، في إنجاز يضاف للمنجزات التي تشهدها المملكة في ضوء رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي حققت نجاحات غير مسبوقة في عالم التقنية لجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة.

وعزا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله بن عامر السواحة، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" هذا النجاح الكبير الذي تحقق للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عبر مركز المعلومات الوطني في نقل وقائع القمة الاستثنائية التاريخية إلى الدعم والتوجيه من قائد الشباب عراب الرؤية الطموحة صاحب السمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- الذي أبهر العالم بعطاءاته ومنجزاته.

وأشاد الوزير السواحة بما حققه أبطال هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي الذين يكتبون التاريخ بتشغيل أول قمة افتراضية لمجموعة العشرين في أقل من أسبوع.

وقال مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت: "فخورون بالإنجاز الوطني بعقد قمة القادة الاستثنائية الافتراضية تحت رئاسة مجموعة العشرين في السعودية"، مضيفاً "نفخر في سدايا (مركز المعلومات الوطني) باستضافة وتشغيل منظومة الاتصال المرئي المستخدم في القمة"، واصفاً ما تحقق بأنه "إنجاز وطني على مستوى عالمي لحدث تاريخي".

وتم إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بأمر ملكي في 30 أغسطس 2019، وترتبط مباشرةً برئيس مجلس الوزراء، فيما يرأس مجلس إدارتها نائب رئيس مجلس الوزراء، ولحق بها "المركز الوطني للذكاء الاصطناعي"، و"مكتب إدارة البيانات الوطنية" اللذان أنشآ معها، ويرتبطان بها تنظيمياً، إضافة إلى مركز المعلومات الوطني. قمة مجموعة العشرين بالرياض قمة العشرين الاستثنائية خادم الحرمين الشريفين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي فيروس كورونا الجديد