، فرع "التجارة" بنجران يضبط كمية من "جل اليدين" غير مصرح من "الغذاء والدواء" ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعا من اشتراه إلى إرجاعه وعدم استخدامه واسترداد قيمته من البائع

أسفرت جولة نفذتها الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة التجارة بنجران، على بعض منافذ بيع المطهرات والمعقمات بعدد من الصيدليات بالمنطقة، عن ضبط كميات من المنتج الممنوع المبلغ عنه من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهو جل لليدين غير مسجل بالهيئة.

ودعا فرع وزارة التجارة بالمنطقة المواطنين والمقيمين ممن اشتروا هذا المنتج إلى سرعة إرجاعه وعدم استخدامه؛ لعدم صلاحيته للاستخدام، والإبلاغ عن النقاط التي تم الشراء منها في حال عدم إرجاع قيمة الشراء على الرقم 1900.