، "أمانة جدة" تلزم مراكز التسوق بوضع نقاط مسافة تباعد بين المتسوقين ،

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ألزمت أمانة محافظة جدة المحال التجارية ومراكز التسوق على وضع نقاط مسافة تباعد بين المتسوقين وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة من قِبل الأمانة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين ولمنع تفشي فيروس كورونا.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن البلديات الفرعية قامت بإلزام المحال التجارية ومراكز التسوق على وضع نقاط مسافة تباعد بين المتسوقين إضافة إلى زيادة وعي مسؤولي تلك المراكز بأخذ كل التدابير والاحترازات بعدم التجمع وتوفير المعقمات والقفازات وتعقيم عربات التسوق أولاً بأول وجارٍ المتابعة والرقابة المكثفة.
فيروس كورونا الجديد أمانة جدة جدة
"أمانة جدة" تلزم مراكز التسوق بوضع نقاط مسافة تباعد بين المتسوقينعبدالله الراجحي الخليج 365 2020-03-27
ألزمت أمانة محافظة جدة المحال التجارية ومراكز التسوق على وضع نقاط مسافة تباعد بين المتسوقين وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة من قِبل الأمانة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين ولمنع تفشي فيروس كورونا.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن البلديات الفرعية قامت بإلزام المحال التجارية ومراكز التسوق على وضع نقاط مسافة تباعد بين المتسوقين إضافة إلى زيادة وعي مسؤولي تلك المراكز بأخذ كل التدابير والاحترازات بعدم التجمع وتوفير المعقمات والقفازات وتعقيم عربات التسوق أولاً بأول وجارٍ المتابعة والرقابة المكثفة.
27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
12:25 AM
للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين ولمنع تفشي فيروس كورونا
ألزمت أمانة محافظة جدة المحال التجارية ومراكز التسوق على وضع نقاط مسافة تباعد بين المتسوقين وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة من قِبل الأمانة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين ولمنع تفشي فيروس كورونا.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن البلديات الفرعية قامت بإلزام المحال التجارية ومراكز التسوق على وضع نقاط مسافة تباعد بين المتسوقين إضافة إلى زيادة وعي مسؤولي تلك المراكز بأخذ كل التدابير والاحترازات بعدم التجمع وتوفير المعقمات والقفازات وتعقيم عربات التسوق أولاً بأول وجارٍ المتابعة والرقابة المكثفة.
، "أمانة جدة" تلزم مراكز التسوق بوضع نقاط مسافة تباعد بين المتسوقين ،
المصدر : الخليج 365
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