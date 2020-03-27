، مدير جامعة جازان: كلمة خادم الحرمين تعكس الدور المحوري والعالمي للمملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد بتشديده على جهود السعودية في مواجهة كورونا بالعمل مع الدول الشقيقة والصديقة

نوه مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة دول العشرين.

وقال: لقد شدد خادم الحرمين الشريفين في كلمته على الدور الريادي والمحوري للمملكة في مواجهة جائحة كورونا بالعمل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المتخصصة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وضمان سلامة الأفراد.

وأشاد مدير جامعة جازان بجهود المملكة في تقديم الدعم والمساندة للعديد من الدول لحماية الإنسانية من فيروس كورونا، مضيفًا أنها ترجمت مواقف المملكة وحرصها على تحقيق الاستقرار لكل دول العالم، وتعكس مبادئ وقيم المملكة في رعاية الإنسان وصون البشرية.

وأكد "القحطاني" أن عقد القمة يعد حدثًا في غاية الأهمية ويجسد نجاح السياسة والدبلوماسية السعودية في حشد وتنسيق مواقف دول مجموعة العشرين لمعالجة أزمة كورونا وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وأشار إلى ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين من مواقف ومضامين وتشديده أيده الله على ضرورة تحمل دول مجموعة العشرين للعديد من المسؤوليات تجاه مساعدة الدول النامية لتخطي آثار جائحة كورونا، إلى جانب تشديده يحفظه الله على ضرورة التصدي للآثار الاقتصادية لهذه الجائحة، وإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي.قمة مجموعة العشرين بالرياض قمة العشرين الاستثنائية خادم الحرمين الشريفين فيروس كورونا الجديد جامعة جازان