، "أمانة جدة" تلزم مراكز التسوق بوضع نقاط مسافة تباعد بين المتسوقين ،

محمد بن مسعود - الدمام - للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين ولمنع تفشي فيروس كورونا

ألزمت أمانة محافظة جدة المحال التجارية ومراكز التسوق على وضع نقاط مسافة تباعد بين المتسوقين وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة من قِبل الأمانة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين ولمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن البلديات الفرعية قامت بإلزام المحال التجارية ومراكز التسوق على وضع نقاط مسافة تباعد بين المتسوقين إضافة إلى زيادة وعي مسؤولي تلك المراكز بأخذ كل التدابير والاحترازات بعدم التجمع وتوفير المعقمات والقفازات وتعقيم عربات التسوق أولاً بأول وجارٍ المتابعة والرقابة المكثفة.

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