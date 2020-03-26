شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. القبض على مخالفي «منع التجول» والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم، القبض على أشخاص في محافظة القويعية، خالفوا أمر منع التجول وتلفظ أحدهم على رجال الأمن.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص بمحافظة القويعية يتضمن قيامهم بمخالفة أمر منع التجول، وتلفظ أحدهم على رجال الأمن، وارتكابهم لجريمةٍ معلوماتية تمثلت، بتصوير ذلك ونشره.. أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن كشف هويتهم والقبض عليهم وهم مواطنون في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.