، بالفيديو .. "الداخلية" لـ"الخليج 365": شرطان يسمحان لموظفي "الاستثناء" بالتجول في المملكة وقت المنع ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الشلهوب" يحذر: "المشهد" لا يخول لحامله التنقل بين المدن أو المناطق إلا في الضرورة القصوى بحسب حاجة العمل

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، أنه يتعين على الموظف التابع للجهة المستثناة من منع التجول في المملكة وجود بطاقة العمل الخاصة به إلى جانب المشهد المعتمد من الجهة التي يعمل بها.

وتفصيلاً قال "الشلهوب" في معرض إجابته على سؤال "الخليج 365" في المؤتمر الصحفي، عن طريقة تنقل الموظفين من الفئات المستثناة خلال فترة منع التجول، إن الموظف يجب أن يحمل بطاقة العمل الخاصة به، إلى جانب المشهد المعتمد من الجهة التي يعمل بها والذي يحدد المسار الخاص به ما بين مقر عمله وسكنه.

وحذر "الشلهوب" في الوقت نفسه من أن المشهد لا يخول لحامله التنقل بين المدن أو المناطق إلا في الضرورة القصوى بحسب حاجة العمل. فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة وزارة الداخلية منع التجول