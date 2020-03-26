- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - خلال رئاسته للقمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين اليوم، جسدت ريادة المملكة في خدمة الإنسانية ودعم الجهود الدولية لمواجهة جائحة كورونا والحد من تأثيراتها الاقتصادية والإنسانية.
وبيّن سموه أن الكلمة تحمل في تفاصيلها حرصًا كبيرًا على صحة الإنسان، وما تتطلبه المرحلة من جهود متكاملة تقوم بها دول المجموعة (G20) ودول العالم كافة، لضمان توفير الإمكانات الصحية لجميع الدول.
ونوه سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بدعوة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق في كل جوانب السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الدول الأعضاء لمواجهة هذه الجائحة، مشيدًا سموه بدعوة الملك المفدى - حفظه الله - لمجموعة العشرين بالإسهام في دعم الدول النامية والأقل نموًا لتجاوز هذه الأزمة.
ودعا سمو وزير الداخلية المولى عز وجل أن يكلل جهود خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بالنجاح لخدمة الوطن والإنسانية جمعاء.قمة مجموعة العشرين بالرياض قمة العشرين الاستثنائية خادم الحرمين الشريفين فيروس كورونا الجديد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود
وزير الداخلية: كلمة خادم الحرمين جسدت ريادة السعودية في خدمة الإنسانية ودعم الجهود الدولية لمواجهة "كورونا"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-26
أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - خلال رئاسته للقمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين اليوم، جسدت ريادة المملكة في خدمة الإنسانية ودعم الجهود الدولية لمواجهة جائحة كورونا والحد من تأثيراتها الاقتصادية والإنسانية.
وبيّن سموه أن الكلمة تحمل في تفاصيلها حرصًا كبيرًا على صحة الإنسان، وما تتطلبه المرحلة من جهود متكاملة تقوم بها دول المجموعة (G20) ودول العالم كافة، لضمان توفير الإمكانات الصحية لجميع الدول.
ونوه سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بدعوة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق في كل جوانب السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الدول الأعضاء لمواجهة هذه الجائحة، مشيدًا سموه بدعوة الملك المفدى - حفظه الله - لمجموعة العشرين بالإسهام في دعم الدول النامية والأقل نموًا لتجاوز هذه الأزمة.
ودعا سمو وزير الداخلية المولى عز وجل أن يكلل جهود خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بالنجاح لخدمة الوطن والإنسانية جمعاء.
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
11:30 PM
أكد أهمية تعزيز التعاون والتنسيق في كل جوانب السياسات الاقتصادية التي اتخذتها مجموعة الـ 20 للتصدي لهذه الجائحة
أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - خلال رئاسته للقمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين اليوم، جسدت ريادة المملكة في خدمة الإنسانية ودعم الجهود الدولية لمواجهة جائحة كورونا والحد من تأثيراتها الاقتصادية والإنسانية.
وبيّن سموه أن الكلمة تحمل في تفاصيلها حرصًا كبيرًا على صحة الإنسان، وما تتطلبه المرحلة من جهود متكاملة تقوم بها دول المجموعة (G20) ودول العالم كافة، لضمان توفير الإمكانات الصحية لجميع الدول.
ونوه سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بدعوة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق في كل جوانب السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الدول الأعضاء لمواجهة هذه الجائحة، مشيدًا سموه بدعوة الملك المفدى - حفظه الله - لمجموعة العشرين بالإسهام في دعم الدول النامية والأقل نموًا لتجاوز هذه الأزمة.
ودعا سمو وزير الداخلية المولى عز وجل أن يكلل جهود خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بالنجاح لخدمة الوطن والإنسانية جمعاء.
، وزير الداخلية: كلمة خادم الحرمين جسدت ريادة السعودية في خدمة الإنسانية ودعم الجهود الدولية لمواجهة "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية: كلمة خادم الحرمين جسدت ريادة السعودية في خدمة الإنسانية ودعم الجهود الدولية لمواجهة "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.