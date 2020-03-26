، شاهد .. دوريات الأمن بالرياض تكثف جهودها بالميدان وغرفة العمليات الأمنية ،

محمد بن مسعود - الدمام - انتشار أمني في الطرقات وداخل الأحياء للتأكد من "استثناء" العابرين

عبدالملك سرور

كثفت دوريات الأمن بمنطقة الرياض جهودها بعد قرارات منع التجول، وذلك بالانتشار الأمني في الطرقات وداخل الأحياء للقيام بجولاتها المعتادة، وإيقاف المركبات والأشخاص؛ للتأكد من أنهم من المستثنين أثناء منع التجول.

كما تم تكثيف الجهود في غرفة العمليات الأمنية، والتي تستقبل الاتصالات من المواطنين والمقيمين على هاتف الطوارئ ٩٩٩ على مدار الساعة.

وكانت أكثر الاستفسارات عن الحالات المستثناة والحالات الطارئة، ويتم استقبال ما يقرب من ١٢ ألف مكالمة يومياً.

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