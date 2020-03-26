- 1/19
- 2/19
- 3/19
- 4/19
- 5/19
- 6/19
- 7/19
- 8/19
- 9/19
- 10/19
- 11/19
- 12/19
- 13/19
- 14/19
- 15/19
- 16/19
- 17/19
- 18/19
- 19/19
عبدالملك سرور
كثفت دوريات الأمن بمنطقة الرياض جهودها بعد قرارات منع التجول، وذلك بالانتشار الأمني في الطرقات وداخل الأحياء للقيام بجولاتها المعتادة، وإيقاف المركبات والأشخاص؛ للتأكد من أنهم من المستثنين أثناء منع التجول.
كما تم تكثيف الجهود في غرفة العمليات الأمنية، والتي تستقبل الاتصالات من المواطنين والمقيمين على هاتف الطوارئ ٩٩٩ على مدار الساعة.
وكانت أكثر الاستفسارات عن الحالات المستثناة والحالات الطارئة، ويتم استقبال ما يقرب من ١٢ ألف مكالمة يومياً.
فيروس كورونا الجديد منع التجول الرياض دوريات الأمن
شاهد .. دوريات الأمن بالرياض تكثف جهودها بالميدان وغرفة العمليات الأمنيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-26
عبدالملك سرور
كثفت دوريات الأمن بمنطقة الرياض جهودها بعد قرارات منع التجول، وذلك بالانتشار الأمني في الطرقات وداخل الأحياء للقيام بجولاتها المعتادة، وإيقاف المركبات والأشخاص؛ للتأكد من أنهم من المستثنين أثناء منع التجول.
كما تم تكثيف الجهود في غرفة العمليات الأمنية، والتي تستقبل الاتصالات من المواطنين والمقيمين على هاتف الطوارئ ٩٩٩ على مدار الساعة.
وكانت أكثر الاستفسارات عن الحالات المستثناة والحالات الطارئة، ويتم استقبال ما يقرب من ١٢ ألف مكالمة يومياً.
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
11:20 PM
انتشار أمني في الطرقات وداخل الأحياء للتأكد من "استثناء" العابرين
عبدالملك سرور
كثفت دوريات الأمن بمنطقة الرياض جهودها بعد قرارات منع التجول، وذلك بالانتشار الأمني في الطرقات وداخل الأحياء للقيام بجولاتها المعتادة، وإيقاف المركبات والأشخاص؛ للتأكد من أنهم من المستثنين أثناء منع التجول.
كما تم تكثيف الجهود في غرفة العمليات الأمنية، والتي تستقبل الاتصالات من المواطنين والمقيمين على هاتف الطوارئ ٩٩٩ على مدار الساعة.
وكانت أكثر الاستفسارات عن الحالات المستثناة والحالات الطارئة، ويتم استقبال ما يقرب من ١٢ ألف مكالمة يومياً.
، شاهد .. دوريات الأمن بالرياض تكثف جهودها بالميدان وغرفة العمليات الأمنية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. دوريات الأمن بالرياض تكثف جهودها بالميدان وغرفة العمليات الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.