، "صرفكم أمانة".. مبادرة نفذتها "أمانة الطائف" اليوم ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتعزيز الجهود الاحترازية والوقائية لمنع انتشار " كورونا

واصلت أمانة محافظة الطائف تنفيذ خططها لتعزيز الجهود الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19)، عبر سلسلة من الأعمال الميدانية.

فقد قامت أمانة الطائف بجولات تعقيم الساحات والطرق التجارية إضافة إلى أعمال تعقيم عربات التسوق في مراكز التموين الكبيرة، وتعقيم مكائن الصرافات الآلية التابعة للبنوك، حيث أطلقت أمانة الطائف مبادرتها (صرفكم أمانة) والتي انطلقت من صباح اليوم عبر نشر أكثر من ٧٠ عاملاً لتعقيم الصرافات قبل وبعد الصرف بالإضافة إلى توزيع كمامات وقفازات وتعقيم الشخص الذي يقوم بالسحب من الصراف.

ويذكر أن أمانة الطائف تقوم بحملة واسعة من الرش والتعقيم مثل ساحات أسواق الخضار المركزي، والشوارع الرئيسة للمحافظة والأحياء عبر معدات متخصصة لأدوات التطهير بأجهزة رذاذية وأجهزة الدخان المكثف. ورصدت عدسة "الخليج 365" في جولة ميدانية مصورة مساء اليوم أعمال الرش والتعقيم من قبل منسوبي أمانة الطائف، فيما لا تزال الجهود مستمرة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي من فايروس "كورونا" المستجد.

فيروس كورونا الجديد أمانة الطائف