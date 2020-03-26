، فيديو.. "أمن الطرق"‏ يوضح مواقع الضبط الإداري لتطبيق القرارات الجديدة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - تنفيذًا للتوجيهات السامية بخصوص الإجراءات الاحترازية ولضمان سلامة الوطن والمواطن، تم ابتداءً من الساعة (الثالثة) عصر اليوم الخميس، وعبر مواقع الضبط الإداري بمداخل ومخارج المدن الرئيسة منها والطرق البديلة تنفيذ منع سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة من الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى، وكذلك منع الدخول والخروج من مدن الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.
وبث "أمن الطرق" عبر حسابه الرسمي بتويتر مقطع فيديو يوضح فيه جميع مواقع الضبط الإداري والمتابعة الميدانية لتلك المخارج والمداخل، موضحين من خلاله ما سيتم اتخاذه من متابعة ميدانية لتطبيق كل الأنظمة الأمنية التي تضمن اتباع قرارات المرحلة الحالية وأيضًا لضمان عدم مخالفة واختراق التعليمات الأمنية. فيروس كورونا الجديد منع التجول أمن الطرق
فيديو.. "أمن الطرق" يوضح مواقع الضبط الإداري لتطبيق القرارات الجديدةأحمد البراهيم الخليج 365 2020-03-26
تنفيذًا للتوجيهات السامية بخصوص الإجراءات الاحترازية ولضمان سلامة الوطن والمواطن، تم ابتداءً من الساعة (الثالثة) عصر اليوم الخميس، وعبر مواقع الضبط الإداري بمداخل ومخارج المدن الرئيسة منها والطرق البديلة تنفيذ منع سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة من الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى، وكذلك منع الدخول والخروج من مدن الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.
وبث "أمن الطرق" عبر حسابه الرسمي بتويتر مقطع فيديو يوضح فيه جميع مواقع الضبط الإداري والمتابعة الميدانية لتلك المخارج والمداخل، موضحين من خلاله ما سيتم اتخاذه من متابعة ميدانية لتطبيق كل الأنظمة الأمنية التي تضمن اتباع قرارات المرحلة الحالية وأيضًا لضمان عدم مخالفة واختراق التعليمات الأمنية.
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
10:36 PM
تنفيذًا للتوجيهات السامية بخصوص الإجراءات الاحترازية ولضمان سلامة الوطن والمواطن، تم ابتداءً من الساعة (الثالثة) عصر اليوم الخميس، وعبر مواقع الضبط الإداري بمداخل ومخارج المدن الرئيسة منها والطرق البديلة تنفيذ منع سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة من الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى، وكذلك منع الدخول والخروج من مدن الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.
وبث "أمن الطرق" عبر حسابه الرسمي بتويتر مقطع فيديو يوضح فيه جميع مواقع الضبط الإداري والمتابعة الميدانية لتلك المخارج والمداخل، موضحين من خلاله ما سيتم اتخاذه من متابعة ميدانية لتطبيق كل الأنظمة الأمنية التي تضمن اتباع قرارات المرحلة الحالية وأيضًا لضمان عدم مخالفة واختراق التعليمات الأمنية.
، فيديو.. "أمن الطرق" يوضح مواقع الضبط الإداري لتطبيق القرارات الجديدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. "أمن الطرق" يوضح مواقع الضبط الإداري لتطبيق القرارات الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.