، فيديو.. "أمن الطرق"‏ يوضح مواقع الضبط الإداري لتطبيق القرارات الجديدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنفيذًا للتوجيهات السامية بخصوص الإجراءات الاحترازية ولضمان سلامة الوطن والمواطن، تم ابتداءً من الساعة (الثالثة) عصر اليوم الخميس، وعبر مواقع الضبط الإداري بمداخل ومخارج المدن الرئيسة منها والطرق البديلة تنفيذ منع سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة من الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى، وكذلك منع الدخول والخروج من مدن الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

وبث "أمن الطرق" عبر حسابه الرسمي بتويتر مقطع فيديو يوضح فيه جميع مواقع الضبط الإداري والمتابعة الميدانية لتلك المخارج والمداخل، موضحين من خلاله ما سيتم اتخاذه من متابعة ميدانية لتطبيق كل الأنظمة الأمنية التي تضمن اتباع قرارات المرحلة الحالية وأيضًا لضمان عدم مخالفة واختراق التعليمات الأمنية. فيروس كورونا الجديد منع التجول أمن الطرق