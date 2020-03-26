- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة بالحملة الميدانية والتوعوية (وليسعك بيتك) التي أطلقها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
وفي التفاصيل، تضمنت الحملة، المشاركة عبر المنصات الإعلانية واللوحات الإرشادية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة.
وتهدف الحملة لبيان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمات وعند نزول البلاء والأحاديث الواردة في ذلك وكذلك الأحاديث الواردة في كبح انتشار الأوبئة بعدم المساهمة في تلقيها ونشرها وأن ذلك من الضرورات التي من خلالها تحفظ الأنفس والمجتمعات.
ونشأت هذه البادرة الوقائية والتوعوية بدعم وتوجيهات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
وأشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد المطوع، بالقرارات الاحترازية الصادرة من لدن ولاة أمر هذه البلاد المباركة حفظهم الله للحد من هذا الوباء العالمي ومكافحته كما أشاد فضيلته التي تبذلها وزارة الصحة في إطار تثقيف المجتمع لبناء وطن صحي وآمن، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا، رافعًا شكره لمعالي الرئيس العام للهيئات لدعمه لمثل هذه المبادرات المجتمعية.
وأطلقت الرئاسة هذه الحملة في جميع فروع الرئاسة للمساهمة في رفع الوعي للحد من انتشار هذا الوباء قيامًا بدورها ومسؤوليتها في مساندة الجهود التي تبذلها الدولة.
فيروس كورونا الجديد
"هيئة المدينة المنورة" تشارك ميدانيًا وتوعويًا في حملة "وليسعك بيتك"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-26
شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة بالحملة الميدانية والتوعوية (وليسعك بيتك) التي أطلقها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
وفي التفاصيل، تضمنت الحملة، المشاركة عبر المنصات الإعلانية واللوحات الإرشادية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة.
وتهدف الحملة لبيان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمات وعند نزول البلاء والأحاديث الواردة في ذلك وكذلك الأحاديث الواردة في كبح انتشار الأوبئة بعدم المساهمة في تلقيها ونشرها وأن ذلك من الضرورات التي من خلالها تحفظ الأنفس والمجتمعات.
ونشأت هذه البادرة الوقائية والتوعوية بدعم وتوجيهات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
وأشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد المطوع، بالقرارات الاحترازية الصادرة من لدن ولاة أمر هذه البلاد المباركة حفظهم الله للحد من هذا الوباء العالمي ومكافحته كما أشاد فضيلته التي تبذلها وزارة الصحة في إطار تثقيف المجتمع لبناء وطن صحي وآمن، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا، رافعًا شكره لمعالي الرئيس العام للهيئات لدعمه لمثل هذه المبادرات المجتمعية.
وأطلقت الرئاسة هذه الحملة في جميع فروع الرئاسة للمساهمة في رفع الوعي للحد من انتشار هذا الوباء قيامًا بدورها ومسؤوليتها في مساندة الجهود التي تبذلها الدولة.
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
10:31 PM
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
11:32 PM
أطلقتها الرئاسة العامة بجميع فروعها لرفع الوعي والحد من انتشار كورونا
شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة بالحملة الميدانية والتوعوية (وليسعك بيتك) التي أطلقها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
وفي التفاصيل، تضمنت الحملة، المشاركة عبر المنصات الإعلانية واللوحات الإرشادية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة.
وتهدف الحملة لبيان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمات وعند نزول البلاء والأحاديث الواردة في ذلك وكذلك الأحاديث الواردة في كبح انتشار الأوبئة بعدم المساهمة في تلقيها ونشرها وأن ذلك من الضرورات التي من خلالها تحفظ الأنفس والمجتمعات.
ونشأت هذه البادرة الوقائية والتوعوية بدعم وتوجيهات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
وأشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد المطوع، بالقرارات الاحترازية الصادرة من لدن ولاة أمر هذه البلاد المباركة حفظهم الله للحد من هذا الوباء العالمي ومكافحته كما أشاد فضيلته التي تبذلها وزارة الصحة في إطار تثقيف المجتمع لبناء وطن صحي وآمن، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا، رافعًا شكره لمعالي الرئيس العام للهيئات لدعمه لمثل هذه المبادرات المجتمعية.
وأطلقت الرئاسة هذه الحملة في جميع فروع الرئاسة للمساهمة في رفع الوعي للحد من انتشار هذا الوباء قيامًا بدورها ومسؤوليتها في مساندة الجهود التي تبذلها الدولة.
، "هيئة المدينة المنورة" تشارك ميدانيًا وتوعويًا في حملة "وليسعك بيتك" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "هيئة المدينة المنورة" تشارك ميدانيًا وتوعويًا في حملة "وليسعك بيتك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.