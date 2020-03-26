، "هيئة المدينة المنورة" تشارك ميدانيًا وتوعويًا في حملة "وليسعك بيتك" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقتها الرئاسة العامة بجميع فروعها لرفع الوعي والحد من انتشار كورونا

شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة بالحملة الميدانية والتوعوية (وليسعك بيتك) التي أطلقها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وفي التفاصيل، تضمنت الحملة، المشاركة عبر المنصات الإعلانية واللوحات الإرشادية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة.

وتهدف الحملة لبيان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمات وعند نزول البلاء والأحاديث الواردة في ذلك وكذلك الأحاديث الواردة في كبح انتشار الأوبئة بعدم المساهمة في تلقيها ونشرها وأن ذلك من الضرورات التي من خلالها تحفظ الأنفس والمجتمعات.

ونشأت هذه البادرة الوقائية والتوعوية بدعم وتوجيهات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وأشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد المطوع، بالقرارات الاحترازية الصادرة من لدن ولاة أمر هذه البلاد المباركة حفظهم الله للحد من هذا الوباء العالمي ومكافحته كما أشاد فضيلته التي تبذلها وزارة الصحة في إطار تثقيف المجتمع لبناء وطن صحي وآمن، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا، رافعًا شكره لمعالي الرئيس العام للهيئات لدعمه لمثل هذه المبادرات المجتمعية.

وأطلقت الرئاسة هذه الحملة في جميع فروع الرئاسة للمساهمة في رفع الوعي للحد من انتشار هذا الوباء قيامًا بدورها ومسؤوليتها في مساندة الجهود التي تبذلها الدولة.

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