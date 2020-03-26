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إغلاق مصنع مستحضرات تجميل ومعقمات بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الخميس، عن إغلاق مصنع لمستحضرات التجميل والمعقمات في الرياض لعدم تطبيقه اشتراطات الإنتاج.

وقالت الهيئة، إنه تم إحالة مالكه إلى الجهات المعنية لتطبيق الأنظمة بحقه، وذلك بعد تتبع الفرق الرقابية مصادر المعقمات المخالفة في منافذ البيع.

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