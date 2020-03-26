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شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق مصنع مستحضرات تجميل ومعقمات بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الخميس، عن إغلاق مصنع لمستحضرات التجميل والمعقمات في الرياض لعدم تطبيقه اشتراطات الإنتاج.
وقالت الهيئة، إنه تم إحالة مالكه إلى الجهات المعنية لتطبيق الأنظمة بحقه، وذلك بعد تتبع الفرق الرقابية مصادر المعقمات المخالفة في منافذ البيع.
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