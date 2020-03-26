شكرا لمتابعة خبر عن الجبير: مخرجات قمة الـ20 اتسقت مع دعوة خادم الحرمين للتكاتف لمواجهة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن مخرجات قمة العشرين اتسقت مع دعوة الملك سلمان للتكاتف لمواجهة كورونا.

وأوضح الجبير أن كلمة الملك سلمان خلال قمة الـ 20 أكدت على أن الإنسان أولا، لافتا:" كلمة خادم الحرمين تبعث من الرياض أملاً للعالم بأن نتجاوز أزمة جائحة كورونا الجديد وتداعياتها ".

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وأبان الجبير أن الأزمة الإنسانية بسبب كورونا تتطلب استجابة عالمية، داعياً إلى التكاتف بين الدول.

وكان الملك سلمان شدد في كلمته على أن " جائحة كورونا تتطلب من الجميع اتخاذ تدابير حازمة على مختلف الصعد "، مبينا أن هذا الوباء تسبب في معاناة العديد من مواطني العالم.

يذكر أن أعمال قمة مجموعة العشرين الافتراضية انطلقت بكلمة افتتاحية ألقاها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.