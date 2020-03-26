شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة تحذر من أي ممارسات تخل بنظام البيانات التجارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت النيابة العامة أنه يُحظر اغتنام أي تداعيات في ممارساتٍ مجرَّمة للإخلال بأي من البيانات الواردة في نظام البيانات التجارية.
ولفتت إلى أن ذلك فيما يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بعدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو سعرها أو تاريخ الإنتاج أو تاريخ انتهاء الصلاحية.
ويشمل الجهة أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها، والعناصر الداخلة في تركيبها، واسم المنتج أو الصانع، أو صفاته، وكذلك وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أي امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية، إضافة إلى الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو تقوم به عادة.
ويجب أن يكون البيان التجاري مكتوبا باللغة العربية على الأقل، لأن هناك غرامة مالية تصل إلى إلى مائة ألف ريال، وحالة العود تضاعف العقوبة مع غلق المخل لمدة تصل لسنة.
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