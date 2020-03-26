شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: هطول أمطار مصحوبة بحبات برد على مناطق بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):توقع الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة " تسميات " عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على عدة مناطق بالمملكة خلال ال24 ساعة القادمة .
وأشار الحصيني في تغريدة منشورة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر إلى المناطق التي ستتأثر بالموجة الماطرة وحبات البرد ومنها الشمالية والجوف وتبوك والباحة وعسير وجازان ثم حائل وشمال الشرقية ورياح من متوسطة الى شبه قوية على تبوك والمدينة ومكة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق المملكة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وتساقط البرد.
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