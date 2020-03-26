شكرا لمتابعة خبر عن أمانة عسير تبدأ تعقيم وتطهير المنشآت الرياضية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): اتخذت أمانة منطقة عسير بالتدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس اتخذت أمانة منطقة عسير بالتدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس كورونا الجديد من خلال رش وتطهير المنشآت الرياضية ومرافقها بالمنطقة. وأكد أمين منطقة عسير وليد الحميدي على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية على المنشآت الرياضية ومرافقها بالمنطقة كإحدى الخطوات الاحترازية والوقائية، وبين أن الأمانة قامت خلال الحملة بتوعية وتثقيف جميع العاملين للتقيد بالإجراءات الوقائية وضرورة ارتداء الكمامات والقفازات. وشملت أعمال الحملة مدينة الأمير سلطان بالمحالة ونادي أبها الرياضي ونادي ضمك الرياضي ومرافقها إضافة إلى ممرات المشاة المنتشرة في المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة عسير تبدأ تعقيم وتطهير المنشآت الرياضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.