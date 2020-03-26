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أمانة عسير تبدأ تعقيم وتطهير المنشآت الرياضية

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

اتخذت أمانة منطقة عسير بالتدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس الجديد من خلال رش وتطهير المنشآت الرياضية ومرافقها بالمنطقة.

وأكد أمين منطقة عسير وليد الحميدي على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية على المنشآت الرياضية ومرافقها بالمنطقة كإحدى الخطوات الاحترازية والوقائية، وبين أن الأمانة قامت خلال الحملة بتوعية وتثقيف جميع العاملين للتقيد بالإجراءات الوقائية وضرورة ارتداء الكمامات والقفازات.

وشملت أعمال الحملة مدينة الأمير سلطان بالمحالة ونادي أبها الرياضي ونادي ضمك الرياضي ومرافقها إضافة إلى ممرات المشاة المنتشرة في المنطقة.

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