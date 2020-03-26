شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمين عسير يوجه بغسل الشوارع بالمعقمات والمطهرات أثناء فترة منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى): وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بغسل الشوارع بمواد تعقيم وتطهير أثناء فترة منع التجول ضد وباء ⁧‫ وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بغسل الشوارع بمواد تعقيم وتطهير أثناء فترة منع التجول ضد وباء ⁧‫ كورونا ‬⁩، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية لتعزيز مكافحة الفيروس. وكانت السلطات في المملكة منعت التجول في الرياض ومكة والمدينة، ضمن الاجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا. Advertisements يذكر أنه تم الإفراج عن 250 أجنبيا كانوا محتجزين لمخالفات لقواعد الهجرة والإقامة لم تتسم بالعنف، وذلك في إطار جهود احتواء فيروس كورونا.

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