شاهد.. الإجراءات الاحترازية في محطات الفحص الفني الدوري للسيارات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف المرور عن الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية في محطات الفحص الفني الدوري للسيارات لمنع انتشار " كشف المرور عن الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية في محطات الفحص الفني الدوري للسيارات لمنع انتشار " كورونا وتضمنت الإجراءات : التزام جميع الموضفين والعاملين بارتداء القفازات والكمامات مع الاستمرار باستبدالها بصفة مستمرة. والكشف السريع على جميع الموظفين والعاملين في المحطات بصفة دورية، ونشر وتركيب أدوات التعقيم للعملاء والموظفين جميع مرافق المحطات. كما تضمنت تنظيف جميع مرافق محطات بمواد التعقيم بصفة مستمرة طوال اليوم، وتنظيف جميع مرافق المحطات بمواد التعقيم مستمرة طوال اليوم.

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