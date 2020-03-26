بالفيديو.. سدايا تحيي مركز التحكم بعد تشغيل أول قمة عالمية افتراضية لمجموعة العشرين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ‏‎نجحت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، في تشغيل أنظمة الاتصال المرئي للقمة الاستثنائية الافتراضية لقادة ‎المجموعة العشرين G20 بنجاح. ‏‎نجحت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، في تشغيل أنظمة الاتصال المرئي للقمة الاستثنائية الافتراضية لقادة ‎المجموعة العشرين G20 بنجاح. ووجه قيادات سدايا تحية لفريق مركز التحكم على إنجازهم الوطني لتشغيل أول قمة عالمية افتراضية لمجموعة العشرين، أظهرها مقطع فيديو عبر الحساب الموثق على موقع «تويتر». وعلق قيادات سدايا: «‏نفخر بدعم قيادتنا الرشيدة لكوادرنا الوطنية التي أسهمت بشكل مباشر في نجاح القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة ‎G20، التي جمعت بينه وبين قادة أكثر من ٣٥ دولة ومنظمة عالمية.

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