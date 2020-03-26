شكرا لمتابعة خبر عن مقطع يوثق سرعة اشتعال المعقمات ومختصون: لا تعقموا أيديكم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

رصد مقطع فيديو سرعة اشتعال المعقمات التي يعكف الجميع على استخدامها خلال الأونة الأخيرة خشية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحذر أحد المختصين في المقطع المتداول من استخدام المعقمات بسبب قابليتها للاشتعال السريع بمجرد وصول النيران لها، موجها نصيحة لمستخدمي المعقمات والمطهرات:" لا تعقموا أيديكم أثناء دخول المطبخ أو عند الاقتراب من اللهب ".

ويأتي ذلك بالتزامن مع تفشى فيروس كورونا القاتل الذي دفع عدد كبير من سكان العالم على استخدام المعقمات والمطهرات لحماية أنفسهم من الإصابة بذلك الوباء الخطير.