شكرا لمتابعة خبر عن اقتصادي: المملكة صاحبة فكرة ضخ الـ5 تريليون دولار للاقتصاد العالمي (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد المحلل الاقتصادي، ناصر القرعاوي، أن المملكة هي صاحبة فكرة ضخ دول مجموعة العشرين لخمسة تريليون دولار في الاقتصاد العالمي.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن المملكة هي التي أقنعت دول العشرين بأن الاقتصاد العالمي يحتاج إلى هذا الرقم، مشيرًا إلى أن المملكة تتحمل كثيرًا من مسؤوليات الأزمات العالمية.
وأشار إلى أن المملكة ضحت بأهم مورد لها وهو " البترول " لكي تكون الأسعار في متناول الدول، في ظل الظروف الاقتصادية السيئة بسبب أزمة كورونا العالمية.
وجاء في البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز " حفظه الله " ، أنه سيتم ضخ 5 تريليونات لحماية الاقتصاد العالمي.
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