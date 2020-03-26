«البريد» توضح آلية التعامل مع الشركات المتقاعسة عن توصيل الطرود لأصحابها

نوَّهت مؤسسة البريد السعودي، اليوم الخميس، بآلية تعامل المتضررين من تعامل شركات النقل غير الملتزمة بتوصيل الطرود والشحنات لأصحابها في الوقت المتفق عليه.
وعبر الحساب الرسمي لخدمة العملاء على «تويتر»، لفتت المؤسسة إلى التواصل مع هيئة الاتصالات لتقديم شكوى ضد شركات النقل المتقاعسة عن توفير الخدمات المناسبة لعملائها.
جاء ذلك، في معرض رد المؤسسة على شكوى تقول صاحبتها: عندي شحنه لا يستغرق توصيلها يوم واحد، بس شركة التوصيل صار لها أكثر من 10 أيام دون اعتذار أو حتى توضيح، لافتة إلى أن الشحنة بالمستودع، متسائلة: ليه ما تم التوصيل؟.. هذي مو شنطة هذه (الشحنة) تخرب من سوء التخزين.. وأنا دافعة لهم قيمه التوصيل.. وللآن ما في أي تجاوب يذكر.
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