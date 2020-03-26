منع التجول ينعش سوق التطبيقات الإلكترونية في تبوك

انتعشت بمنطقة تبوك خلال هذه الأيام سوق الأنشطة التجارية الإلكترونية، وهي من الأنشطة الحيوية المستثناة من تطبيق منع التجول الذي اتخذته الدولة لصحة وسلامة الجميع، وللحد من انتشار فيروس كورونا؛ حيث شهدت تطبيقات الأجهزة الذكية (خدمات التوصيل السريعة)؛ لتوصيل الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات الضرورية إلى المنازل إقبالًا كبيرًا ومتزايدًا من قبل أهالي مدينة تبوك في ظل تنوع وتعدد تلك التطبيقات.

وسهلت هذه التكنولوجيا البسيطة في فكرتها حياة الكثيرين بعد أن أضح توصيل الاحتياجات الغذائية والدوائية متاحة في دقائق مع توفر إمكانية تسجيل الطلب منها بمجرد الضغط على زر الانتظار ولفترة قصيرة ثم متابعة مسار السائق منذ خروجه وحتى وصوله منزل الزبون من نافذة تطبيق الخاصة.

وسبق لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن أصدرت قائمة بمقدمي الخدمات البريدية المرخصين بالإضافة إلى قائمة أخرى بشركات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لديها حماية لحقوق جميع المستفيدين، ودعت المستفيدين إلى التعامل فقط مع مقدمي الخدمات البريدية المرخصين لديها، وشركات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لديها وفق القائمة المنشورة في موقعها الإلكتروني www.citc.gov.sa فقط.

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