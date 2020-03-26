بالصور.. وفاة عاملين في انهيار جدار بجدة والدفاع المدني يتدخل

توفي عاملان وأصيب ثالث، في انهيار جدار، بينما باشرت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني الحادث.

وبيَّن المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات «911» تلقى بلاغًا بسقوط جدار على عدد من العمالة بموقع تحت الإنشاء بحي الرويس في جدة.

وتم الدفع بفرق الإنقاذ وفرق انهيارات المباني للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة، وبمباشرة الحادث، تبين انهيار سور في موقع لإنشاء مبنى؛ حيث سقط الجزء الغربي منه على عدد من العمال.

وباشرت الفرق عملها لإخراج العمال المحتجزين تحت الأنقاض والبحث في محيط الانهيار، والتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين باستخدام المعدات والأجهزة.

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ونتج عن الانهيار، وفاة شخصين من الجنسية الآسيوية وكلاهما في العقد الثالث من العمر، وإصابة ثالث آسيوي الجنسية في العقد الثالث بجروح وكدمات متفرقة في الجسم، وتم نقله عن طريق الهلال الأحمر لأقرب مستشفى، وباشر فريق التحقيق عمله بالموقع وطلب الجهات المعنية لإكمال الإجراءات اللازمة .

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