الصحة: 6 إجراءات تضمن الحصول على الغذاء السليم

دعت وزارة الصحة المواطنين، إلى الالتزام بالنظام الغذائي السليم؛ وذلك تزامنًا مع الإجراءات الاحترازية في المملكة؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في «إنفوجراف» للوزارة عبر «تويتر»، نصحت فيه المواطنين بالحرص على تناول الفواكه والخضراوات والبقوليات، والإكثار من السوائل غير المحلاة خاصة الماء.

وأكدت الوزارة ضرورة تناول كميات معتدلة من الدهون والزيوت، غير المشبعة الموجودة في الأسماك والأفوكادو، والمكسرات، وزيت الزيتون، واختيار وجبات خفيفة صحية، مع تناول منتجات الألبان قليلة الدسم، والمكسرات والحبوب الكاملة.

ووفق «وزارة الصحة» يفضل تجنب عصائر الفواكه المحلاة ومركزات عصير الفاكهة، والكافيين والمشروبات الغازية، والدهون المتحولة في الأطعمة المصنعة

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والوجبات السريعة والمقلية، مع تجنب الأغذية عالية السكريات والأملاح، والتقليل من أكل المطاعم، وكذلك الأغذية المصنعة.

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