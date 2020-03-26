طقس الجمعة.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 10 مناطق

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غدٍ الجمعة؛ لافتة إلى تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية، على بعض مناطق المملكة.
وعبر صفحتها الرسمية، قالت هيئة الأرصاد: تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض، المدينة المنورة ومكة المكرمة) تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على بعض من تلك المناطق.
ولفتت هيئة الأرصاد، إلى أن الفرصة ستكون مهيأة ـ بمشيئة الله ـ لتكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل) تمتد إلى أجزاء من مناطق (المدينة المنورة، القصيم والشرقية)، وكذلك على مرتفعات جازان، عسير والباحة؛ تمتد إلى منطقة نجران.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت هيئة الأرصاد إلى أن الرياح السطحية ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج ما بين متر إلى مترين ونصف، والموج سيكون من متوسط إلى مائج.
وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج ما بين متر إلى مترين ونصف، والبحر سيكون متوسط الموج إلى مائج.
وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الجمعة:
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