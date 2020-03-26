دوريات مكثفة لمنع التجول في الشقيق والحريضة



واصلت الجهات الأمنية في محافظة الدرب شمال منطقة جازان انتشار دورياتها الأمنية لمنع التجول يوم أمس، وضبطها للمخالفين للأنظمة والتعليمات. وفي جولة للوطن بمركز الشقيق في محافظة الدرب شاهدت دوريات أمنية تقف في مداخل ومخارج المركز ومداخل القرى السكنية الواقعة على الطرقات الدولية. وتجول مدير مركز شرطة الشقيق النقيب سلمان عسيري على جميع الدوريات الأمنية ومتابعة سير عملهم، ورصد المخالفين لحظر التجول بالمركز. فيما شارك رئيس مركز الحريضة عبدالله السرحاني الجهات الأمنية والصحية تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين لمنع التجول للحد من فيروس كورونا الجديد، ومتابعة سير عمل الدوريات الأمنية المنتشرة في مداخل ومخارج المركز وارتباطها بمنطقتي مكة المكرمة وجازان، وكذلك التجول على الاستراحات والشوارع داخل الأحياء والقرى لمنع التجمع. حيث رصدت "دوت الخليج" قيام الفريق الصحي بالكشف على قائدي المركبات في نقطة تفتيش مخفر الحريضة بالكشف على العلامات الحيوية على القادمين لنقطة التفتيش بعد إنهاء الإجراء اللازم من قبل رجال الأمن بالنقطة.

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