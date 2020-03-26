أمانة نجران تواصل تعقيم الشوارع

تواصل أمانة نجران إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال متابعة المحلات والأسواق للتأكد من تطبيقها والتزامها الاشتراطات الصحية والعمل على تنظيف وتطهير حاويات النفايات والأماكن العامة. وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد عيبان، أن الأمانة تواصل أعمالها الرقابية الميدانية على مراكز المواد الغذائية ومحلات الفواكه والخضار للتأكد من توفير مواد التعقيم في المرافق، والحرص على النظافة العامة، إلى جانب تنظيف وتعقيم الشوارع الرئيسية والأرصفة، وأجهزة الصرافات، ومحال بيع الغاز، والحاويات، إضافة إلى أماكن تجمعات العمالة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، وأضاف أمين نجران أن الفرق الميدانية تقوم بعملها يوميا.



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