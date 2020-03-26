عاجل-وفاتان وإصابة خلّفها انهيار جدار بجدة

باشرت فرق الإنقاذ والانهيارات بالدفاع المدني في محافظة جدة انهيار جدار على عدد من العمالة بحي الرويس، وبين المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني، أن مركز العمليات 911 تلقى بلاغا في تمام الساعة الـ15:18 يفيد بسقوط جدار على عدد من العمالة بموقع تحت الإنشاء بحي الرويس، وعلى الفور تم تحريك فرق الإنقاذ وفرق انهيارات المباني للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة. وبوصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن انهيار سور من البلك (الأسمنتي) تحت مستوى الأرض نزولا بمقدار 4 أمتار (خلف الجدار الاستنادي) في موقع حفرية لإنشاء مشروع مبنى تبلغ أبعاده 50*50م، حيث سقط الجزء الغربي منه بطول 50م وارتفاع 4م على عدد من العمالة. وباشرت الفرق عملها لإخراج العمالة المحتجزين تحت الأنقاض والبحث في محيط الانهيار، والتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين باستخدام المعدات وأجهزة البحث تحت الأنقاض. ونتج عن الانهيار وفاة شخصين من الجنسية الآسيوية، وكلاهما في العقد الثالث من العمر، وإصابة ثالث آسيوي الجنسية في العقد الثالث من العمر بجروح وكدمات متفرقة في الجسم، وتم نقله عن طريق الهلال الأحمر لأقرب مستشفى. وباشر فريق التحقيق عمله بالموقع وطلب الجهات المعنية لإكمال الإجراءات اللازمة معهم.



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