السعودية اليوم / ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 1179 حالة



إسلام آباد 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس

وأضاف المركز أن 21 شخصاً من المصابين تماثلوا للشفاء الكامل، مشيراً إلى أن إقليم السند يتصدر باقي الأقاليم باحتوائه لأكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا.

// انتهى //

23:04ت م

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إسلام آباد 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم عن ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 1179 حالة، مع ارتفاع حالات الوفاة إلى 9، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.وأضاف المركز أن 21 شخصاً من المصابين تماثلوا للشفاء الكامل، مشيراً إلى أن إقليم السند يتصدر باقي الأقاليم باحتوائه لأكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا.// انتهى //23:04ت م0204

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