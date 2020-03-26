السعودية اليوم / ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الأردن إلى 212 حالة



عمّان 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس

وتوزعت الحالات بحسب وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر على النحو التالي، 26 حالة في محافظة إربد شمالي الأردن، و 14 حالة في العاصمة عمان.

وعد الوزير الأردني الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بالمؤشر الخطير ، مبيناً أن الأردن الآن أمام مفترق مهم في طريقة وأسلوب ومعالجة الفيروس .

// انتهى//

23:02ت م

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عمّان 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي بالإصابات إلى 212 إصابة.وتوزعت الحالات بحسب وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر على النحو التالي، 26 حالة في محافظة إربد شمالي الأردن، و 14 حالة في العاصمة عمان.وعد الوزير الأردني الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بالمؤشر الخطير ، مبيناً أن الأردن الآن أمام مفترق مهم في طريقة وأسلوب ومعالجة الفيروس .// انتهى//23:02ت م0203

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