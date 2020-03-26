السعودية اليوم / 20 مليون ريال تبرع لصندوق الوقف الصحي من بوبا العربية



الرياض 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

قدّمت شركة بوبا العربية تبرع بمبلغ 20 مليون ريال لصالح صندوق الوقف الصحي - الذي يعمل في شراكة إستراتيجية مع وزارة الصحة لمواجهة فايروس

وأوضح الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في بوبا العربية المهندس علي محمد شنيمر، أن هذه البادرة تأتي إستشعاراً من الشركة لدورها الوطني ومسؤليتها المجتمعية ورغبة في مؤازرة الجهود الحكومية في مكافحة جائحة كورونا المستجد؛

مبيناً أن بوبا العربية وضعت أيضاً مركز خدمة العملاء لديها تحت تصرف مركز إتصال (937) بالصحة للإسهام في إستقبال الاتصالات والرد والتوجيه بناءً على البروتوكول المتبع.

من جانبه ثمّن رئيس مجلس إدارة شركة بوبا العربية المهندس لؤي هشام ناظر، لمعالي وزير الصحة الإجراءات الإحترازية التي أتخذتها القيادة الحكيمة - حفظها الله - للحد من آثار هذه الجائحة، مشيداً بالدور الكبير لوزارة الصحة ومنسوبيها.

وأشار المهندس ناظر أن هذه المساهمة تعتبر أقل ما يمكن أن تقدمه شركة بوبا العربية للوطن وللمجتمع السعودي وأن تكاتفنا جميعاً في هذه المرحلة وإلتزامنا بالتوجيهات الحكومية سيخرجنا من هذه الأزمة بإذن الله.

// انتهى //

22:46ت م

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الرياض 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسقدّمت شركة بوبا العربية تبرع بمبلغ 20 مليون ريال لصالح صندوق الوقف الصحي - الذي يعمل في شراكة إستراتيجية مع وزارة الصحة لمواجهة فايروس كورونا وتداعياته على المجتمع ، يصرف في توفير عدد من الأجهزة الطبية التي يتطلبها التعامل مع هذه الجائحة.وأوضح الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في بوبا العربية المهندس علي محمد شنيمر، أن هذه البادرة تأتي إستشعاراً من الشركة لدورها الوطني ومسؤليتها المجتمعية ورغبة في مؤازرة الجهود الحكومية في مكافحة جائحة كورونا المستجد؛مبيناً أن بوبا العربية وضعت أيضاً مركز خدمة العملاء لديها تحت تصرف مركز إتصال (937) بالصحة للإسهام في إستقبال الاتصالات والرد والتوجيه بناءً على البروتوكول المتبع.من جانبه ثمّن رئيس مجلس إدارة شركة بوبا العربية المهندس لؤي هشام ناظر، لمعالي وزير الصحة الإجراءات الإحترازية التي أتخذتها القيادة الحكيمة - حفظها الله - للحد من آثار هذه الجائحة، مشيداً بالدور الكبير لوزارة الصحة ومنسوبيها.وأشار المهندس ناظر أن هذه المساهمة تعتبر أقل ما يمكن أن تقدمه شركة بوبا العربية للوطن وللمجتمع السعودي وأن تكاتفنا جميعاً في هذه المرحلة وإلتزامنا بالتوجيهات الحكومية سيخرجنا من هذه الأزمة بإذن الله.// انتهى //22:46ت م0202

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