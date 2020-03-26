السعودية اليوم / وكيل إمارة الرياض: إنجاز أكثر من 1500 طلب وتفعيل خدمات إلكترونية أكثر



الرياض 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

أوضح معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، أن الإمارة أنجزت إنفاذاً لتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بتطبيق آليات العمل عن بعد واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس

جاء ذلك خلال اطلاع معاليه اليوم على تقارير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بإمارة المنطقة ونتائج آليات العمل عن بعد .

وبين وكيل إمارة الرياض أن الخدمات الإلكترونية تشمل طلبات السجناء إلكترونياً وطلبات تملك العقار وخدمة التعديات الإلكترونية بالإضافة إلى الخدمات الحالية التي تشمل المجلس الإلكتروني الذي يمثل مجلس سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه وكذلك الاستدعاء الإلكتروني .

وأكد الدكتور السديري على تواصل الإمارة مع المواطنين والمقيمين بالمنطقة عبر أدوات الاتصال عن بعد وتقديم خدماتها لهم في مواقعهم دون الحاجة لتواجدهم .

// انتهى //

22:37ت م

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الرياض 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأوضح معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، أن الإمارة أنجزت إنفاذاً لتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بتطبيق آليات العمل عن بعد واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد، أكثر من 1500 عملية إلكترونية .جاء ذلك خلال اطلاع معاليه اليوم على تقارير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بإمارة المنطقة ونتائج آليات العمل عن بعد .وبين وكيل إمارة الرياض أن الخدمات الإلكترونية تشمل طلبات السجناء إلكترونياً وطلبات تملك العقار وخدمة التعديات الإلكترونية بالإضافة إلى الخدمات الحالية التي تشمل المجلس الإلكتروني الذي يمثل مجلس سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه وكذلك الاستدعاء الإلكتروني .وأكد الدكتور السديري على تواصل الإمارة مع المواطنين والمقيمين بالمنطقة عبر أدوات الاتصال عن بعد وتقديم خدماتها لهم في مواقعهم دون الحاجة لتواجدهم .// انتهى //22:37ت م0199

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