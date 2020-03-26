السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف بالمدينة المنورة تشارك ميدانياً وتوعوياً في حملة "وليسعك بيتك"



المدينة المنورة 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة بالحملة الميدانية والتوعوية "وليسعك بيتك" التي أطلقها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وتتضمن الحملة المشاركة عبر المنصات الإعلانية و اللوحات الإرشادية و عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة.

وتهدف الحملة لبيان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمات وعند نزول البلاء والأحاديث الواردة في ذلك و كذلك الأحاديث الواردة في كبح انتشار الأوبئة بعدم المساهمة في تلقيها ونشرها وأن ذلك من الضرورات التي من خلالها تحفظ الأنفس والمجتمعات.

ومن جهته أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد المطوع بالقرارات الاحترازية الصادرة من لدن ولاة أمر هذه البلاد المباركة حفظهم الله للحد من هذا الوباء العالمي ومكافحته، مشيراً إلى أن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في إطار تثقيف المجتمع لبناء وطن صحي وآمن، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة العربية

وكانت الرئاسة قد أطلقت هذه الحملة في جميع فروع الرئاسة للمساهمة في رفع الوعي للحد من انتشار هذا الوباء قياما بدورها ومسؤوليتها في مساندة الجهود التي تبذلها الدولة.

// انتهى //

22:32ت م

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المدينة المنورة 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسشارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة بالحملة الميدانية والتوعوية "وليسعك بيتك" التي أطلقها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.وتتضمن الحملة المشاركة عبر المنصات الإعلانية و اللوحات الإرشادية و عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة.وتهدف الحملة لبيان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمات وعند نزول البلاء والأحاديث الواردة في ذلك و كذلك الأحاديث الواردة في كبح انتشار الأوبئة بعدم المساهمة في تلقيها ونشرها وأن ذلك من الضرورات التي من خلالها تحفظ الأنفس والمجتمعات.ومن جهته أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد المطوع بالقرارات الاحترازية الصادرة من لدن ولاة أمر هذه البلاد المباركة حفظهم الله للحد من هذا الوباء العالمي ومكافحته، مشيراً إلى أن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في إطار تثقيف المجتمع لبناء وطن صحي وآمن، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية حكومة وشعبها.وكانت الرئاسة قد أطلقت هذه الحملة في جميع فروع الرئاسة للمساهمة في رفع الوعي للحد من انتشار هذا الوباء قياما بدورها ومسؤوليتها في مساندة الجهود التي تبذلها الدولة.// انتهى //22:32ت م0198

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.